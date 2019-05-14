Новым тренером минского "Динамо" стал Александр Андриевский

Сменился тренер в минском "Динамо". Андрей Сидоренко уступил свой пост Александру Андриевскому. В ближайшее время Андриевский сформирует свой тренерский штаб.

50-летний Александр Андриевский в прошлом нападающий минского "Динамо" и сборной Белоруссии. Он уже имеет опыт работы с минчанами. Также Андриевский возглавлял клубы КХЛ "Адмирал" и "Сибирь".

В прошлом сезоне минское "Динамо" заняло 11 место в Западной конференции и не смогло вйти в плей-офф Кубка Гагарина. Эта неудача и стала причиной отставки прежнего тренера Андрея Сидоренко.