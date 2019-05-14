Променял свободу на пирожки: на Камчатке поймали мишку-воришку. Видео

Охотинспекторы изловили медведя, прославившегося недавним дерзким ограблением на трассе Петропавловск – Мильково на Камчатке, когда хищник украл контейнер с едой у специалистов, приехавших отпугивать его от дороги – момент "преступления" сняли на видео очевидцы.

Медведь, прикормленный людьми, окончательно обнаглел и было принято решение о его отлове. На счастье животного, он не был признан опасным, и дело ограничилось спецоперацией по перемещению, а не отстрелом.

В минувший понедельник, 13 мая, охотинспекторы доставили к месту предполагаемой "охоты" специальную металлическую трубу-ловушку и разложили приманку – тухлую рыбу, запах которой привлекает медведей.

Однако потенциальная "жертва" не впечатлилась предложенным угощением и в дело пошли пирожки с капустой. Медведь не устоял, забрался в ловушку и был пойман.

Как сообщает ИА "Кам 24" косматого, которому идет третий год вывезли на полсотни километров в лесной массив, и отпустили.

По оценке специалистов, медведь здоров, упитан и имеет все шансы на самостоятельное выживание в дикой природе без людских подношений.