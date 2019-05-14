СКР возбудил дело о геноциде в деревне Жестяная Горка в 1942-43 годах

Добровольцы ООД "Поисковое движение России" в мае во время реализации мероприятий международного проекта "Без срока давности" обнаружили останки 42 мирных граждан, в числе которых трое детей и беременная женщина. Захоронение времен Великой Отечественной войны найдено в районе деревни Жестяная горка Батецкого района Новгородской области. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

Установлено, что эти люди стали жертвами карательных операций, которые проводились в ходе оккупации деревни Жестяная Горка Ленинградской (с 5 июля 1944 Новгородской) области в 1942 году. Согласно архивным материалам, для массового убийства советских граждан была сформирована "тайлькоманда" полиции безопасности и СД.

В 1942-1943 годах члены группы систематически расстреливали советских граждан, в числе которых женщины, дети, военнопленные, проходившие военную службу в Вооруженных силах СССР. Также им причиняли несовместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием и другими способами.

В состав "тайлькоманды" входили 33 карателя, выходцы из Латвийской ССР. Они не были преданы суду и скрылись на территории США, ФРГ и Канады. Группой руководил немецкий генерал Герцог Курт, которого в декабре 1947 года осудил Военный трибунал Ленинградского военного округа за "зверские расправы над советскими гражданами". В Советском Союзе такие преступления являлись частью генерального плана "Ост", который преследовал цель уничтожения славян, евреев, цыган и людей других национальностей.

Главным следственным управлением Следственного комитета России и Генеральной прокуратурой России дана правовая оценка этим фактам и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 Уголовного кодекса Российской Федерации — геноцид. В рамках расследования будет создан банк данных ДНК с целью установления личностей граждан.

На месте деревни Жестяная Горка оккупантами были расстреляны более 2600 человек. Среди них преимущественно русские, евреи и цыгане. Следственный комитет России намерен обратиться в Министерство обороны Российской Федерации за помощью в содействии проведения полного комплекса работ по поиску и исследованию останков погибших.