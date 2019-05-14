Дом на Ленинском проспекте столицы грозит обрушиться из-за соседней стройки
Жильцы одного из домов на Ленинском проспекте уже несколько месяцев вынуждены жить в страхе из-за соседней стройки, от которой стены их квартир могут в любой момент обрушиться. Все, что пока удалось — добиться укрепления фасадов, однако люди боятся, что новая нагрузка для дома может стать роковой.
- Посмотрите: я линейку вставляю в несущую стену, и вот настолько линейка входит в стену, разошелся кирпич!
В том, что их жилище рушится буквально на глазах, жильцы дома на Ленинском проспекте винят соседнюю стройку: буквально в шести метрах растет новый комплекс премиум-класса.
- Дом ползет! Нам сказали: если у вас есть возможность куда-то уехать, вы просто уезжайте, мы не гарантируем, что дом будет стоять все майские праздники.
По словам людей, именно с такими словами к ним обратились представители застройщика. Пока же дом огородили строительными лесами и вывесили специальные маячки, чтобы контролировать глубину трещин.
Спасти здание от дальнейшего разрушения застройщики пытаются с помощью металлических швеллеров. Их хотят разместить по фасаду всего здания, что утяжелит его на несколько тонн. Жильцы опасаются, что дом, которому более 100 лет, такую нагрузку просто не выдержит.
Люди говорят, что обращались в МЧС, но эвакуировать их не стали. За ситуацией следят в префектуре. Пока главная проблема — фундамент дома. Сейчас таких не делают — основание кирпичное.
"По новой технологии хотят сделать инъектирование — пробурить фундамент и залить его бетоном. Но когда они бетон туда будут заливать, стена еще ниже пойдет. Нам просто страшно здесь оставаться!" — говорит житель дома Николай Матюшевский.
В доме всего один подъезд, восемь квартир. По словам их хозяев, компания "Кэпитал групп" несколько лет назад предлагала им расселение взамен на то, что жители согласятся терпеть некомфортное соседство со стройкой.
"Поставили забор прямо к нашим окнам вплотную, закрыли черным металлом все окна, оставили только верхние части. Нам сказали: не переживайте, не поднимайте панику. То мы могли бы еще как-то продать и разъехаться, а теперь перспективы вообще никакой — кто поедет в такой дом? Никто!" — возмущена жительница Оксана Матюшевская.
За комментариями мы обратились к застройщику. В официальном письме нам ответили, что жилой дом, расположенный по адресу Ленинский проспект, 11, корпус 4, не входит в зону их ответственности, а все строительные работы ведутся в соответствии с нормами и правилами.
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