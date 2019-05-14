Бакаев, Комличенко и Сутормин вызваны в сборную России на матчи со сборными Сан-Марино и Кипра

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на отборочные матчи чемпионата Европы с командами Сан-Марино и Кипра. В главную команду страны вызваны несколько новичков.

8 июня наша сборная примет команду Сан-Марино в Саранске, 11 июня в Нижнем Новгороде россияне сыграют с киприотами. В этих встречах с уступающими в классе соперниками главный тренер сборной страны Станислав Черчесов может проверить в деле нескольких новобранцев. Впервые вызваны в сборную полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев, его коллега из "Оренбурга" Алексей Сутормин и нападающий чешской "Младе Болеслав" Николай Комличенко., а также ещё несколько футболистов. После долгого перерыва приглашен в сборную вратарь Сослан Джанаев.

Полностью состав выглядит следующим образом: вратари Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Сослан Джанаев ("Медзь" Польша), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Сергей Песьяков ("Ростов" Ростов-на-Дону), Антон Шунин ("Динамо" Москва); защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Михаил Меркулов ("Урал" Свердловская область), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба — "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Егор Сорокин ("Рубин" Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов ("Ростов" Ростов-на-Дону); полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — "Арсенал" Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — "Локомотив" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев ("Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат" Грозный); нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).