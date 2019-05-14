Андрей Василевский сыграет в воротах сборной России против итальянцев

Сборная России по хоккею проведет следующий матч чемпионата мира против команды Италии. Встреча пройдет в Братиславе 15 мая. Стало известно, кто будет играть в воротах российской команды.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев заявил, что определился с кандидатурой вратаря. С итальянцами сыграет Андрей Василевский, проведший прекрасный матч со сборной Чехии. Также получит больше игрового времени нападающий Кирилл Капризов, сыгравший с чехами чуть более минуты.

Андрей Василевский сыграл на чемпионате мира две встречи – со сборными Норвегии (5:2) и Чехии (3:0). В матче со сборной Австрии (5:0) ворота российской сборной защищал Александр Георгиев.