Адвокат жены Глушакова: Денис примитивен и предсказуем

На фоне скандала с участием капитана футбольного "Спартака" Дениса Глушакова, публично уличенного в том, что осенью прошлого года сделал все возможное для увольнения тренера клуба Массимо Карреры, о "фокусах" футболиста рассказал и адвокат его жены Дарьи Сергей Жорин.

Юрист, который помогает женщине в судебных заседаниях по поводу развода и раздела имущества, отметил, что для него разоблачение действий Глушакова в команде не стало откровением: "Я знал эти обстоятельства. Денис не перестает фокусничать, и это удивительно".

"Стало ли для меня удивительным такое поведение Дениса? – цитирует Жорина портал Бомбардир.Ru. – Нет, конечно. Я давно понял, что этот человек неисправим, и что он нас еще будет радовать нелепыми поступками и выходками".

По словам защитника жены футболиста, как только Денис попытался перевести свою подсудность из московских судов в райцентр Миллерово, стало понятно, что "скучать в процессе не придется".

"Все его движения, мало того, что прозрачны и предсказуемы, они еще и примитивны. Мы иной раз угораем над тем, как он до всего этого додумывается, и кто ему все это советует. Эти факты [сообщения о возможном "сливе" Карреры игроками клуба, — прим. ред.] давно известны и именно из-за этого болельщики его невзлюбили", – сказал Жорин.