Экс-главу "Приморской краевой аптеки" задержали с 3 килограммами наркотиков

Около трех килограммов синтетического наркотика обнаружили у задержанного в Подмосковье экс-руководителя госкомпании "Приморская краевая аптека" Василия Сысойкина, судимого за растрату почти 145 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

Машину награжденного орденом Мужества 50-летнего бывшего военного врача остановили в Балашихе еще 17 апреля. При осмотре автомобиля были найдены 9 пакетов и 13 свертков с психотропным веществом метилэфедроном. Позже были вскрыты два лесных тайника, где хранились пакеты с наркотиком. В общей сложности у предпринимателя, представшего на допросе в майке с надписью "Секс, наркотики, корвалол", обнаружили около трех килограммов наркотиков. За столь крупную партию ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Сысойкин во время первой чеченской кампании был начальником медицинской службы морской пехоты Тихоокеанского флота, участвовал в переправе больных и раненых через реку Сунжа. Уволившись со службы, он основал сеть аптек "Фармия", а в 2006 году возглавил КГУП "Приморская краевая аптека". В декабре 2013 года эту госкомпанию признали банкротом, а в конце того же года Сысойкина задержали в черногорской Подгорице по запросу Интерпола — ему инкриминировали растрату 144,8 миллиона рублей.

В мае 2014 года он вышел из черногорской тюрьмы под залог, а через девять месяцев был этапирован во Владивосток, где суд приговорил его к двум годам в колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, кроме того, был удовлетворен гражданский иск администрации Приморского края о взыскании с Сысойкина свыше 144,8 миллиона рублей, которые он вывел с помощью различных схем.

"Всегда был руководителем, большим начальником", — признался подозреваемый на допросе, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы. Суда он будет дожидаться в изоляторе.