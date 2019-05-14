Большой обмен "Барселоны": Гризманн вместо Коутиньо

Инсайдеры подтверждают информацию о том, что чемпионы Испании по футболу из "Барселоны" намерены расстаться с бразильским атакующим хавбеком Фелипе Коутиньо. При этом каталонский клуб намерен обменять полузащитника на форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Коутиньо перешел в "Барсу" из английского "Ливерпуля" в январе прошлого года, но, к неудовольствию новых работодателей, плохо вписался в игру команды. В то же время каталонцы с лета прошлого года ведут охоту за Гризманном, который пока не подтвердил своего желания играть за "сине-гранатовых".

Тем не менее, переговоры ведутся по всем направлениям и, как стало известно, испанскому изданию Sport.Es, между "Барсой" и "Атлетико" наметился прогресс в переговорах по поводу обмена 26-летнего бразильца на 28-летнего француза с возможной доплатой. Фигуру Коутиньо рассматривает и лондонский "Челси", но известно, что сам игрок и его семья не хотят возвращаться в Англию.