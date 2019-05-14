Во время чистки выгребной ямы в Ростовской области трое задохнулись насмерть

В городе Волгодонске Ростовской области три человека погибли во время чистки выгребной ямы в одном из частных домов.

Следователи проводят проверку. Уже установлено, что во время проведения самостоятельных очистных работ люди находились в замкнутом пространстве.

Из-за недостатка кислорода сначала потерял сознание один из местных жителей. Затем для оказания ему помощи в яму спустились родственники и знакомый.

В результате трое скончались, а оставшийся в живых мужчина был доставлен в больницу.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает региональное управление СК РФ.