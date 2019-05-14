Молебен за храм в Екатеринбурге перенесут

В Екатеринбурге перенесли молебен за строительство храма Святой Великомученицы Екатерины.

Первоначально планировалось, что он пройдет вечером во вторник 14 мая. Однако представитель Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова сообщила РИА Новости, что мероприятие перенесли на другой день. Точной информации о времени проведения молебна пока нет.

Тамбова призвала верующих молиться о "начале благого дела – строительства, и об умягчении сердец, и о мире и согласии", так как "молитвенная поддержка сейчас важна как никогда". По ее словам, обществу нужно сейчас спокойно разобраться и помолиться, чтобы все поняли и услышали, так как пришедшие на акцию протеста "просто не владеют информацией и введены в заблуждение".

Храм должны построить в сквере возле Свердловского театра драмы в Екатеринбурге. Накануне там прошла акция протеста против стройки. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер". Он назвал ситуацию сложной. По его словам, можно понять обе конфликтующие стороны: верующие хотят восстановить храм, а протестующие горожане сохранить кусочек зелени в центре Екатеринбурга.

Между тем министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев заявил, что участники несанкционированных акций будут привлечены к ответственности.