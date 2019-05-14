Касаткина выиграла, Павлюченкова проиграла, Возняцки снялась

В столице Италии стартовал второй день теннисного турнира Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 3,4 млн долларов. Россиянка Дарья Касаткина, не слишком удачно начавшая нынешний сезон, победила Ирину Бегу из Румынии.

Первый сет получился у Касаткиной просто отличным и она повела со счетом 6:2. Но во второй партии, когда россиянка несколько сбавила обороты, Бегу смогла добиться тай-брейка, который, впрочем, остался за нашей спортсменкой – 7:6.

Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла гречанке Марии Саккари – 1:6, 5:7. Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании снялась с матча против Даниэль Коллегии после одного сета (6:7). Из-за проблем с голенью датчанка покидает второй турнир подряд.