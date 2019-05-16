"Шахтер" стал победителем Кубка Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" в финале Кубка Украины по футболу, который прошел в Запорожье, обыграл кировоградский "Ингулец" со счетом 4:0 и стал обладателем трофея в 13-й раз в своей истории. Дубль в составе победителей оформил Тете.

Помимо него за "Шахтер" отличились Жуниор Мораес и Манор Соломон. Отметим, что "Ингулец" стал первой командой, пробившейся в финал Кубка страны из второго дивизиона украинского чемпионата.

Донецкий клуб является рекордсменом Украины по количеству побед в турнире. На втором месте идет киевское "Динамо", на счету которого девять выигранных трофеев. Одесский "Черноморец" идет на третьей позиции, победив в двух Кубках страны.