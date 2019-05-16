В аэропорту Якутска пассажирский борт получил повреждение при посадке

После посадки в аэропорту Якутска пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Якутия" у воздушного судна частично разрушилось одно из шасси. Пострадавших нет.

Инцидент произошел в ночь на 16 мая по местному времени. На борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Нюрба-Якутск, находились 29 пассажиров и три члена экипажа, передает ТАСС.

После разрушения колес правой стойки шасси службы аэропорта сработали в штатном режиме. Получившее повреждение воздушное судно было оперативно отбуксировано со взлетно-посадочной полосы, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.