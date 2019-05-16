За сутки в России потушено почти 70 лесных пожаров

По данным Федеральной Авиалесоохраны, в течение последних суток в России ликвидировано 67 лесных пожаров на общей площади около 11 тысяч гектаров.

В настоящее время действующими остаются 35 возгораний на площади 14,9 тысячи гектара, при этом основная площадь пожаров приходится на Забайкальский край. Также лесные пожары действуют в Приморье, Якутии, Красноярском крае, Тюменской области и на территории Республики Коми.

Борьбу с огнем ведут около 1,8 тысячи человек с привлечением 343 единиц техники. Работу по авиационному мониторингу и тушению огня ведут 46 воздушных судов, сообщает ТАСС.

В настоящее время всей территории Курганской области и Забайкальского края из-за крупных лесных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации, в 46 регионах страны введен особый противопожарный режим.