В Перми пресекли мошенническую деятельность "автосалона"

В Перми возбуждено 6 уголовных дел по статье о мошенничестве. Подозреваемые — работники одного автосалона. Троих обвиняемых заключили под стражу, еще одну из фигуранток дела — отпустили под залог в миллион рублей. Для своей деятельности злоумышленники арендовали помещение недалеко от центра города.

Завлекали потенциальных клиентов — низкими ценами, отмечает телеканал "Россия 24". Предлагали оформить кредит — конечно, на максимально выгодных условиях. После того, как покупатель выбирал автомобиль, начиналась якобы подготовка документов. С заявлениями в полицию обратились уже 42 человека.