Гол Тарасенко не помог "Сент-Луису" одолеть "Сан-Хосе"

В Национальной хоккейной лиге состоялась третья игра полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Сан-Хосе Шаркс". "Акулы" на выезде сумели добиться победы в овертайме со счетом 5:4. В составе проигравших шайбу забросил Владимир Тарасенко.

Его партнер по команде Иван Барбашев стал автором голевой передачи. Кроме того, за "Сент-Луис" отличился Давид Перрон, оформивший дубль. Еще один гол записал на свой счет Александр Стин. У победителей по две шайбы в свой актив занесли Джо Торнтон и Эрик Карлссон. Также за "акул" отличился Логан Кутюр.

Стоит упомянуть, что хозяева льда дважды по ходу матча проигрывали в две шайбы – при счете 0:2 и 1:3, однако нашли в себе силы не только отыграться, но и выйти вперед. И все же гости ушли от поражения на последней минуте третьего периода, а в овертайме добились победы.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Сан-Хосе". Следующая встреча между "блюзменами" и "акулами" состоится 18 мая.