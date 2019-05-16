Скульптура "Кролик" установила рекорд стоимости

Выполненная американским художником Джеффом Кунсом скульптура "Кролик" продана на аукционе Christie's за 91,1 миллиона долларов, что стало рекордом для ныне живущего художника. Предварительно это произведение оценивалась в 50-70 миллионов долларов.

Выполненная из нержавеющей стали скульптура "Кролик" была создана художником в 1986 году, напоминает ТАСС. К лоту прилагался подписанный автором — Джеффом Кунсом — сертификат, доказывающий его подлинность.