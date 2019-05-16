16 мая 201905:32 (обновлено в 08:14)
США внесут Huawei в черный список
Американский Минторг объявил, что внесёт крупнейшую в мире компанию "Хуавэй" и все, связанные с ней, юридические лица в свой черный список. Якобы, это необходимо из соображений нацбезопасности, сообщает телеканал "Россия 24". Ведомство обвиняет "Хуавэй" в частности в том, что компания, якобы, предоставляет финансовые услуги Ирану в обход американских санкций и использует технологии США против интересов Вашингтона.
Накануне президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит режим чрезвычайного положения – для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Штатов от иностранных угроз. Кроме того, Трамп обвинил Китай в том, что Пекин, якобы, регулярно наносит удар по американской экономике и пора положить этому конец.
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