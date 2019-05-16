Кандидат на пост главы Еврокомиссии раскритиковала политику Брюсселя

Европейцы устали от слишком сложной политики Брюсселя в решении простых вопросов. Именно поэтому популярность среди избирателей набирают евроскептики и популисты, предлагающие простые решения проблем.

С таким заявлением на вчерашних дебатах в столице Бельгии выступила кандидат на пост главы Еврокомиссии, еврокомиссар Маргрете Вестагер. Выборы в Европарламент состоятся в конце мая, после чего новый глава Еврокомиссии будет представлен на утверждение саммита ЕС, сообщает телеканал "Россия 24". По словам Вестагер, риторика Брюсселя слишком тяжела для восприятия.

"Нам нужно делать две вещи: предлагать более простые ответы на текущие вопросы и говорить понятным для всех языком. Иначе складывается впечатление, что Евросоюз пытается скрыть от всех какие-то тайны. Наша терминология многих отталкивает. Мы должны быть более открытыми и качественно предоставлять информацию общественности", — заявила Маргрете Вестагер, кандидат на пост главы Еврокомиссии на 2020-2024 годы от европейской фракции либералов, еврокомиссар по конкуренции.