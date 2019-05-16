Николас Мадуро: правительство Дональда Трампа нарушает международное право

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американские власти обязаны соблюдать неприкосновенность посольства в Вашингтоне. И что Дональд Трамп должен лично нести ответственность за нарушение международного права. Мадуро обвинил Вашингтон в нарушении и закона, и морали после того, как полицейские попытались выгнать его сторонников из здания дипмиссии в США.

Активисты уже много дней защищают венесуэльское посольство от незаконного захвата, сообщает телеканал "Россия 24". Американские власти должны убрать руки прочь от Венесуэлы и её посольства, заявил Мадуро. "Правительство Дональда Трампа нарушает международное право! Американцы не имеют права вторгаться на территорию посольства Венесуэлы в Вашингтоне! Это очень серьезное нарушение — и в правовом, и в моральном плане. И господин Трамп должен лично нести за это ответственность", — отметил Николас Мадуро.