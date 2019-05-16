США усиленно давят на Иран

Официальный Тегеран заявил, что проявляет максимальную сдержанность в вопросе по ядерной сделке, несмотря на давление Вашингтона. Новые американские санкции иранские власти назвали неприемлемыми. Как и то, что год назад США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Сейчас Соединенные Штаты настраивают другие страны против Ирана – под предлогом того, что тот объявил о приостановке исполнения части обязательств по соглашению. Тегеран предупреждал о таких намерениях еще на прошлой неделе, сообщает телеканал "Россия 24". Мера, как заявили, вынужденная: чтобы защитить банковскую и торговую сферы – после того, как Вашингтон запретил другим странам закупать иранскую нефть.