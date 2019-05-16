Пуск носителя Falcon 9 отложен

Из-за сильного ветра в высоких слоях атмосферы американская компания SpaceX перенесла почти на сутки пуск носителя Falcon 9, который должен вывести на орбиту Земли 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.

Первоначально старт должен был состояться в 23:00 по времени Восточного побережья США (06:00 по Москве), новое предположительное время запуска — 22:30 по времени Восточного побережья США, передает ТАСС.

Проектом американского предпринимателя Илона Маска Starlink предусматривается создание спутников для глобальной передачи интернет-трафика. В его рамках планируется вывести на низкую околоземную орбиту более 11 тысяч космических аппаратов..