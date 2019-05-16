"Аякс" стал чемпионом страны впервые за пять лет

Амстердамский "Аякс" завоевал золотые медали чемпионата Нидерландов по футболу. Это произошло в последнем туре, в котором команда Эрика тен Хага обыграла "Де Графсхап" на выезде со счетом 4:1. Амстердамцы, набрав 86 очков, стали чемпионами страны спустя пять лет.

Последний раз они праздновали успех в сезоне-2013/14. Всего же на счету "Аякса" 34 победы в чемпионатах страны. Амстердамский клуб является самым титулованным в Нидерландах.

Второе место занял ПСВ, отставший от чемпиона на три очка. В тройке лучших также оказался "Фейеноорд" с 65 баллами. Команда Леонида Слуцкого "Витесс" стала пятой. Она поборется в плей-офф за путевку в квалификацию Лиги Европы с "Гронингеном", "Утрехтом" и "Хераклесом".