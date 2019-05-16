Эйфелевой башне исполнилось 130 лет

В Париже отметили 130-летие Эйфелевой башни. У её подножия прошел концерт электронной музыки, а затем состоялось световое шоу. Его повторили трижды. Своды главного символа Франции озарили лазерные прожекторы, которые рассказали об истории всемирно известного монумента.

В честь праздника мэр Парижа устроила благотворительную акцию: для почти полутора тысяч школьников организовали бесплатные экскурсии по башне. А тех, кто не успел посмотреть световое шоу, поспешили успокоить. Его повторят еще дважды на этой неделе: сегодня и завтра, сообщает телеканал "Россия 24".