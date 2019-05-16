В Амурскую область пришла буря из Китая

Благовещенск накрыла песчаная буря. Небо стало темно-оранжевым, ветер усилился, похолодало. В некоторых районах прошел грязный дождь, из-за чего дома и машины покрылись пятнами.

Циклон пришел в Амурскую область из Китая и Монголии, где из-за сезонного отсутствия зелени пыль и песок легко перенеслись на север. Такое происходит каждый год, поэтому жители региона спокойно отнеслись к погодной аномалии, отмечает телеканал "Россия 24".