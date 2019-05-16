Коломойский вернулся на Украину

На Украине встретили беглого олигарха Игоря Коломойского, во всяком случае, так утверждают местные СМИ. Два года назад бизнесмен перебрался в Швейцарию, потом жил в Израиле. Незадолго до второго тура президентских выборов Коломойский заявил, что готов приехать в Незалежную.

Теперь пресса сообщает, что Коломойский уже в Днепропетровске и для начала, якобы, собирается отдохнуть на малой родине — в деревне.

Но самый актуальный вопрос сегодня — что же будет с "Приват-банком". До 2016 года Игорь Коломойский был его основным акционером, потом кредитное учреждение национализировали, а в конце апреля текущего года суд признал это решение незаконным, напоминает телеканал "Россия 24"

В Нацбанке Украины уже заявили, что готовы провести процедуру повторно, пока же Верховный суд Украины отменил для Коломойского штрафы на 50 миллионов долларов.

В штабе избранного президента страны Владимира Зеленского заявили, что готовы обсудить с бизнесменом мировое соглашение и предложат Коломойскому отказаться от "Приват-банка" в пользу государства в обмен на два миллиарда долларов, которые он требует через суд. Эти деньги пойдут в счет погашения кредитов связанных с ним компаний.