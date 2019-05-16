"Милуоки" одержал волевую победу над "Торонто" и повел в серии плей-офф НБА

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки Бакс" на домашней площадке обыграл "Торонто Рэпторс" со счетом 108:100. Гости лидировали первые три четверти, но удержать победный счет так и не смогли.

У победителей встречи самыми результативными стали Брук Лопес (29 очков + 11 подборов), Яннис Адетокумбо (24 + 14 подборов), Малкольм Брогдон (15), Никола Миротич (13) и Крис Миддлтон (11 + 11 подборов), а у гостей больше всех набрали Кавай Ленард, Кайл Лауир и Паскаль Сиакам – 31, 30 и 15 очков соответственно.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Бакс". Следующий матч противостояния состоится в субботу, 18 мая и пройдет также на паркете арены "Файсерв-Форум" в Милуоки.