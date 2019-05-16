Три авиаполка перевооружат новейшими Су-57

Продолжается серия военных совещаний, которые проводит Владимир Путин. Сегодня в центре внимания будет космическая тематика. Это уже четвертая встреча за неделю. До этого глава государства побывал на авиазаводе в Казани, посетил летно-испытательный центр в Ахтубинске, а накануне говорили о развитии боевой авиации.

Российская армия получит новых самолетов больше, чем было запланировано. И это впервые за последние 40 лет. Речь идет, прежде всего, о многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57.

"Необходимо к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил перспективными авиационными комплексами 5-го поколения Су- 57. Мы вчера на полигоне с министром говорили на этот счет, программой вооружений до 2027 года планировалось закупить 16 таких самолетов. Проанализировали сейчас ситуацию, министр доложил, в результате договорились с промышленностью, промышленность готова фактически на 20% снизить стоимость летательных аппаратов и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин. Договорились о том, что закупим без увеличения стоимости 76 таких самолетов", — сказал Путин.

Естественно, они будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой на аэродромах базирования.

Группа из шести новых истребителей сопровождала борт номер один во время недавнего визита президента в Ахтубинск. Су-57 оснащен принципиально новым комплексом авионики и новейшей радиолокационной станцией. Малозаметный для радаров вероятного противника, он сам имеет грозное вооружение — на 16 точках подвески, в основном — внутри, под обшивкой. Все ради снижения заметности и улучшения аэродинамических качеств. Су-57 может одинаково успешно работать как по наземным, так и по воздушным целям.

Пополнит арсенал и армейская авиация. Вертолет Ми-28 "Ночной охотник" отлично зарекомендовал себя в Сирии. На него сделают основную ставку.

"Парк вертолетов армейской авиации следует максимально оперативно дооборудовать современными бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности. И к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ", — распорядился президент.

Конструкторы и инженеры оборонно-промышленного комплекса работают и над усовершенствованием существующих типов самолетов и вертолетов. В Казани будут строить модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и дальние бомбардировщики Ту-22М3М.

Новое оружие получил высотный перехватчик Миг-31 — авиационный комплекс "Кинжал", оснащенный гиперзвуковой аэробаллистической ракетой — с непревзойденными характеристиками. Многие новейшие системы прошли проверку в небе Сирии и подтвердили высокую эффективность. Только за последние 6 лет в войска было поставлено более тысячи новых и модернизированных самолетов и вертолетов. И сейчас 65% авиапарка состоит из современных боевых машин.