Россиянам могут дать дополнительный выходной для диспансеризации

В России могут ввести дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Такое предложение сейчас прорабатывает министерство труда и социальной защиты РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, поручение правительства изучается вместе заинтересованными ведомствами и социальными партнерами. Срок исполнения поручения — 20 июня. Пока конкретных предложений по реализации нет.

В мае вступил в силу новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных медосмотров. Теперь россияне с 18 лет раз в год могут пройти профилактический медицинский осмотр (раньше это можно было сделать раз в два года). Раз в три года можно будет пройти диспансеризацию, включающую в себя онкосрининги. Россияне старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно.