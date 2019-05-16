Юрий Семин: проявили волевые усилия, поэтому и вышли в финал Кубка России

В ответном матче 1/2 финала Кубка России "Локомотив" на выезде обыграл "Ростов" (2:0) и вышел в финал турнира. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Матч был тяжелым. Мы изначально оказались не в лучшей ситуации – практически любая ничья устраивала "Ростов", но команда из нее выбралась, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – В целом, я доволен. "Локомотив" в финале и бьется до последнего. Ребята проявили волевые усилия, поэтому и победили.

В финале Кубка России "Локомотив" в среду, 22 мая сыграет в Самаре с "Уралом": "финал есть финал. Встретятся две лучшие команды этого розыгрыша. С "Уралом" нам еще играть в чемпионате, а потом сразу в Кубке России. Очень сложный календарь. Матчи через два дня на третий", – подытожил наставник московской команды.