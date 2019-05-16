Минобороны выплатит Приамурью долг за капремонт

Решение о выплате Минобороны долга Приамурью вступило в силу. По решению Арбитражного суда ведомство обязано выплатить 15 миллионов 300 тысяч рублей взносов на капитальный ремонт в Приамурье.

Как напоминает ГТРК "Амур", долг по взносам у Министерства обороны образовался за помещения в 158 многоквартирных домах. Эти дома расположены в Благовещенске, Белогорске, Свободном, а также в районах — Серышевском, Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Бурейском. Министерство пыталось оспорить решение суда, отметили в Фонде капитального ремонта, но жалоба осталась без удовлетворения.

Заявление о выдаче исполнительного листа уже подготовлено.