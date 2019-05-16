Андрей Василевский: матч с итальянцами получился тяжелым для меня

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России разгромила команду Италии со счетом 10:0. Голкипер российской команды Андрей Василевский, сыгравший на ноль, поделился впечатлениями от игры.

"Игра в каком-то смысле получилась тяжелой для меня. Не так много бросков, поэтому стоял холодным, – приводит слова Василевского пресс-служба ФХР. – Сборная Италии играла на контратаках, поэтому надо было оставаться в фокусе. Вроде получилось".

Напомним, следующую встречу на чемпионате мира россияне проведут 18 мая, когда встретятся с командой Латвии. На данный момент сборная России делит первое место в группе В с хоккеистами из Швейцарии, набрав 12 очков после четырех игр.