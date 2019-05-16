Охранять границы Восточного военного округа будут новейшие комплексы "Мурена-2"

Амурское объединение Восточного военного округа впервые получило новейшие охранные комплексы "Мурена-2". Они совместимы со всеми системами такого типа и могут использоваться в сложных климатических условиях на Дальнем Востоке. Теперь комплексы будут защищать объекты общевойсковой армии ВВО в Хабаровском крае, Еврейской автономии и Амурской области.

Основу "Мурена-2" составляют сверхчувствительные вибродатчики. Они создают высокий уровень защиты по всему периметру объекта. При этом вся зона охраны управляется с помощью автоматизированной компьютерной системы, которая реагирует на крупных животных и людей, пытающихся проникнуть на территорию. Ошибки при этом исключены. Специалисты уже начали монтаж оборудования, сообщает ГТРК "Амур".