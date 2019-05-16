Счетная палата выявила в Алтайском крае нецелевые траты на 55 миллионов рублей

Счетная палата выявила нецелевые траты в Алтайском крае на сумму 55 миллионов рублей. Это деньги, выделенные муниципалитетам в виде субсидий для расчета за использованные энергоресурсы. Если сравнивать с предыдущими годами, то на нецелевое использование приходилось 1,5-2 миллиона рублей в год.

Председатель Счетной палаты Алтайского края Виктор Минёнок, отметил, что пока идет стадия предписания: районы пишут жалобные письма с просьбой о рассрочке выплат. "Нам надо выстраивать очень серьезную систему, которая бы нам позволяла вот эти вопросы предотвращать до момента возникновения", — считает глава Счетной палаты края.

Как передает ГТРК "Алтай", о ситуации Виктор Минёнок доложил руководителю краевого Заксобрания Александру Романенко. Встреча предваряет годовой отчет Счетной палаты, который представят депутатам на майской сессии. Кроме того, помимо значительного роста средств, израсходованных нецелевым образом, в прошлом году выросло вдвое число процедурных нарушений.

Однако основная масса нарушений не носит грубого характера. И при постоянном контроле можно избежать повторения ошибок. Вместе с тем, Александр Романенко отметил, что в связи с реализацией национальных проектов, в ближайшее время работы на местах у финансовых контролеров прибавится.