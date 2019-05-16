При прокладке новых дорожек на территории музея Андрея Рублева нашли клад

В Москве на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря археологи нашли серебряную монету и три медных пула XV-XVI веков, передает "Интерфакс".

Как пояснил руководитель департамента культурного наследия города Москвы, в настоящее время артефакты реставрируются. После очистки их передадут в музейные фонды.