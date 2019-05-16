"Оскар" потерял компас: знаменитой награде исполнилось 90 лет

Впервые врученная 90 лет назад награда Американской академии киноискусств "Оскар" "потеряла свой компас", считает американский продюсер, преподаватель Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета Том Ньюнан.

"Последние несколько лет награда киноакадемии была разочарованием, — отметил Том Ньюнан в интервью РИА Новости, — как в случае с неразберихой с конвертами пару лет назад и неопределенностью вокруг победителя в категории "Лучшая картина". Киноакадемия находится в периоде переоценки, болеет".

Но шансы на ее восстановление есть, считает продюсер, на счету которого "Оскар" 2004 года за фильм "Столкновение". Американская киноакадемия намерена создать новую номинацию — "Лучший популярный фильм".

Том Ньюнан отметил. Что транслирующая вручение награды компания ABC старается притянуть внимание наибольшего количества зрителей, но это, возможно, подрывает целостность и достоинство премии, создает напряженность.

В 2019 году церемония вручения "Оскар" собрала у экранов 29,6 миллиона зрителей. Это немногим больше, чем в рекордно неудачном 2018 году. Тогда церемонию награждения "Оскарами" посмотрели 26,5 миллиона человек. Победу представленной стриминг-сервисом Netflix мексиканской картины "Рома" при этом Ньюнан назвал "исторической".

Состояние болезни и потерянности пройдет, уверен не теряющий оптимизма продюсер.

Он считает, что наследие награды киноакадемии слишком велико, чтобы быть скомпрометированным или ослабленным навсегда.

"Премия киноакадемии вернется, оживит себя, снова найдет свой компас, но она должна пережить этот важный период роста и воспрянуть как премия качества, каковой она всегда была, — добавляет Том Ньюнан. И я уверен, что она найдет свой путь к более светлому будущему".

Вручение первой премии Академии киноискусств США состоялось 16 мая 1929 года – ровно 90 лет над. Позже она получила название "Оскар" и превратилась из ужина на 270 гостей в одно из главных американских шоу, за которым следит весь киномир.