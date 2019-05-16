Лука Йович через неделю станет игроком мадридского "Реала"

Форвард футбольной сборной Сербии и немецкого клуба "Айнтрахт" Лука Йович продолжит свою карьеру в мадридском "Реале". Инсайдеры сообщают, что "Королевский клуб" готов объявить о переходе забивного нападающего сразу после окончания сезона в бундеслиге.

Напомним, что мадридисты давно ведут охоту за Йовичем и несколько раз повышали финансовое предложение немецкой команде и самому игроку. В то же время серб мог остаться в чемпионате Германии, если бы чуть более активной была мюнхенская "Бавария", которая также ищет опытного мастера атаки вместо поляка Роберта Левандовского, который, скорее всего, покинет стан чемпионов бундеслиги.

Испанское издание As сообщает, что окончательное предложение "Реала" по трансферу Йовича – 60 млн евро. Сам 21-летний нападающий дипломатично отмалчивался, пока за него боролись футбольные гранды. Теперь ему предстоит доказать свою состоятельность во втором по силе европейском чемпионате.