Спешивший на вызов экипаж ДПС попал в серьезную аварию в Кузбассе

Двое полицейских из Ленинска-Кузнецкого получили серьезные травмы в результате столкновения патрульного автомобиля с внедорожником. Камера наблюдения зафиксировала момент серьезного ДТП.

Авария произошла около шести часов утра 16 мая на проспекте Кирова. Экипаж ДПС на высокой скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора и практически тут же врезался в притормозивший Toyota Land Cruiser. Удар был такой силы, что тяжелую машину развернуло на дороге.

Владелец внедорожника отделался разбитым лбом, тогда как двое инспекторов получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. В региональном управлении МВД начали служебную проверку, но отметили, что служебная машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной.