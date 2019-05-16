Мечта сбылась. Мазепин на Mercedes показал лучшее время на тестах в Барселоне

Российский гонщик Никита Мазепин на болиде Mercedes показал лучшее время по итогам второго дня официальных тестов Формулы-1, которые проходят в испанской Барселоне. Россиянин из Toro Rosso Даниил Квят принимал участие в первом дне тестов, где занял третье место.

Мазепин, отметивший в марте 20-летие, во время тестов проехал 128 кругов, в лучшем из них показал время 1 мин. 15,775 сек. Вторым по итогам дня стал Александр Албон (1:17.079), напарник Квята по Toro Rosso, а замкнул тройку лидеров Антонио Фуоко (1:17.285) на машине Ferrari.

"Невероятный день! Стать частью этой команды, пусть даже всего на день – это совершенно особые ощущения, – приводит слова Мазепина F1News.Ru. – Каждый молодой гонщик мечтает однажды получить такой шанс – и сегодня моя мечта сбылась. Я счастлив".