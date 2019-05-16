Александр Емельяненко будет брать пример с Петра Мамонова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко впервые прокомментировал очередную скандальную историю, что случалась с ним. Напомним, что он был задержан на Восточной улице в Москве за распитие алкоголя. В своем Instagram спортсмен покаялся словами актера Петра Мамонова.

"Я все время обещаю себе стать лучше, а к вечеру смотрю — получается, опять досадно, стыдно. И не буду я ругать окружающих: мол, кто-то хамит, кто-то пьет... Важно – смотреть на свои грехи" – написал Емельяненко, сопроводив текст фотографией Мамонова.

При этом адвокаты бойца заявили накануне, что Емельяненко-младшего задержали ошибочно: с бутылкой на детской площадке был не Александр, а его знакомые. При этом юристы сообщили, что протокола в связи с задержанием бойца не составляли.