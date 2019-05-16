Башкирия вошла в список пилотных регионов по проверке качества питания населения

Башкирия стала одним из пяти пилотных регионов по реализации федерального проекта Роспотребнадзора "Укрепление общественного здоровья", в соответствии с майскими указами президента. В рамках программы ведомство проведет мониторинг качества питания российских жителей, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Исследование уже началось. В ближайшее время специалисты опросят взрослое и детское население страны, и проанализирует меню в различных образовательных учреждениях.

Во время мониторинга эксперты также будут усиленно контролировать доступность и качество продуктов в магазинах. Полученные данные помогут разработать рекомендации по правильному питанию для разных возрастных групп. Помимо этого, планируется создать специальные обучающие программы по здоровому питанию.