Американцы и европейцы переезжают в Крым

В Крым переезжает все больше иностранцев. Так, по данным на 31 марта 2019 года, в Крыму вид на жительство имеют 238 граждан Евросоюза и 21 гражданин США. Среди европейцев лидируют граждане Литвы Германии и Латвии. Об этом News.Ru сообщили в министерстве внутренних дел Крыма.

Кроме того, 136 европейцев и 11 американцев обладают разрешением на временное проживание в Крыму. Всего с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2019 года Крым посетили 3909 европейцев и 244 американца.

По мнению главы комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексея Черняка, эти данные свидетельствуют об их осознании российской принадлежности полуострова. Он отметил, что все эти люди подавали документы, "полностью осознавая, что Крым — российский". В Крыму европейцев и американцев привлекает безопасность для проживания, а также перспективы для инвестиций в бизнес.

В свою очередь член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков рассказал, что в числе переселившихся в Крым граждан Америки и государств ЕС могут быть выходцы из бывшего Советского Союза. По его мнению, они могут приезжать, так как им не нравится "моральная обстановка в Европе и Америке", они хотят сохранять традиционные культурные и духовные ценности.