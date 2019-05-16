В Москве задержали финансиста ИГИЛ

В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). По данным СКР, Георгий Гуев перевел на счета группировки не менее 50 миллионов рублей. Ведомство обнародовало запись задержания предполагаемого спонсора.

Указанную сумму, по данным следователей, молодой человек собрал и перевел несколькими траншами в период с января 2015-го по май 2019 года. Деньги он получал от сочувствующих деятельности ИГ, после чего переводил их на счета группировки, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному Абу Умар Саситлинский.

"В дальнейшем денежные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера", — отмечает СКР.

В квартире Гуева в ходе обыска обнаружили множество банковских карт, использовавшихся для перевода денег, запрещенную литературу и различную атрибутику экстремистской направленности. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.