"Реал" и Мохамед Салах начали переговоры о переходе

Египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьере в мадридском "Реале". Представители 26-летнего футболиста уже начали переговоры с руководством испанской команды.

Французский журналист Филипп Карайон в эфире Canal+ сообщил, что переговоры на данный момент находятся на начальной стадии, но вероятность перехода высока, потому что "Реал" следит за футболистом с 2017 года.

По данным авторитетного портала transfermarkt.de, стоимость египтянина составляет 150 миллионов евро. Ранее он выступал в "Челси", а также в итальянских "Фиоринтине" и "Роме", откуда переехал в Ливерпуль за 42 миллиона евро.

Мохамед в составе "красных" в текущем сезоне принял участие в 51-й игре во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач. Также по итогам завершившегося сезона в АПЛ он завоевал "Золотую бутсу".