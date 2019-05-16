Семье погибшего в Шереметьево ярославца дополнительно выплатят один миллион рублей

Семья ярославца, погибшего в катастрофе в аэропорту Шереметьево, дополнительно получит один миллион рублей из правительственного резервного фонда региона. Такую же сумму выделят из бюджета Московской области. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия" со ссылкой на губернатора Дмитрия Миронова. Распоряжение о выплате компенсации уже подписано.

Напомним, 5 мая при пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 в московском Шереметьево погиб 41 пассажир, в том числе житель Ярославской области Михаил Зенин. В качестве основных причин трагедии назван отказ электронного оборудования лайнера из-за удара молнии, а также "человеческий фактор".