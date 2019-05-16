В Лакинске фура сбила перебегающую федеральную трассу женщину. Видео

Сегодня неподалеку от надземного пешеходного перехода фура сбила перебегающую женщину. Инцидент произошел утром 16 мая на оживленной трассе федерального значения М7 "Волга".

Надземный пешеходный переход находится в нескольких десятках метрах от места происшествия, однако местные жители их не очень жалуют, особенно пенсионеры — тяжело подниматься по ступенькам.

По словам очевидцев, женщина после аварии осталась в живых. Подробности о ее состоянии не сообщаются.