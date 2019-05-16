Ученые Репино будут изучать миграцию серых тюленей с помощью GPS-датчиков

Чтобы исследовать поведение серых тюленей в дикой природе, их вооружат специальными GPS-датчиками. В Репино изучать миграцию ластоногих будут с помощью телеметрического оборудования. Его предоставят в рамках проекта Фонда друзей балтийской нерпы, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Перед тем, как выпустить млекопитающих на свободу, к ним прикрепят датчики слежения. "Таким образом за ними можно будет следить круглосуточно. Мы сможем выяснить, какие места они выбирают для размножения", — говорят эксперты. Кроме того, GPS-датчики помогут определить температуру воды на территории обитания млекопитающих.

Специалисты планируют получить первые результаты уже к осени. В ближайшие дни центр выпустит в дикую природу четырех серых тюленей. К жизни на воле животные полностью подготовлены. За время реабилитационного периода ластоногие привыкли питаться самостоятельно и успели адаптироваться к холодной воде.