Верховный суд Башкортостана не отпустил из СИЗО основателя LinguaLeo, обвиняемого в убийстве

Убившего родную сестру всемирно известного стартапера не отпустили из СИЗО. Такое решение сегодня принял Верховный суд республики. Основателя образовательного онлайн-сервиса LinguaLeo Айнура Абдулнасырова арестовали в начале мая в Дюртюлях. По версии следователей, в ходе ссоры со своей сестрой он нанёс ей несколько смертельных ножевых ранений.

Ранее мать обвиняемого в беседе со съёмочной группой "Вести-Башкортостан" поделилась, что её дочь болела и якобы постоянно провоцировала брата. Но и состояние здоровья самого Абдулнасырова оставляет желать лучшего, считают адвокаты. Именно это стало поводом для обращения в Верховный суд республики с апелляционной жалобой.

Руслан Ахмадуллин. адвокат обвиняемого подчеркнул, что на сегодняшнем судебном заседании представлены документы, подтверждающие определенное заболевание у Айнура Абдулнасырова. После заключения его под стражу, здоровья заметно ухудшилось. "Боюсь, что в случае дальнейшего его пребывания в изоляторе, состояние будет только усугубляться. В таких условиях невозможно обеспечить должное лечение, а также обеспечить подсудимого лекарствами", — заключил адвокат.