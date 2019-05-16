НХЛ. Семен Варламов может покинуть "Колорадо Эвеланш"

Российский голкипер команды Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов может нынешним летом сменить клубную прописку. Инсайдеры сообщают, что генеральный менеджер "лавин" Джо Сакик не проявляет заинтересованности в российском вратаре.

Нынешний сезон Варламов вряд ли может записать себе в актив, хотя большая часть проблем связана не с плохой игрой, а с травмами. Но эксперты НХЛ считают, что, возможно, у россиянина реально слишком сильно "сели батарейки" здоровья. Так или иначе, но хронические травмы будут учитываться при подписании нового контракта.

По некоторым данным, на 31-летнего россиянина может претендовать другой клуб Лиги "Детройт Рэд Уингз" или же Варламову придется согласиться с предложением "Колорадо", который, скорее всего, может сильно урезать его 6-миллионую зарплату.

Сам вратарь в середине весны признался, что хочет остаться в "Эвеланш": "Никогда не скрывал, что мне нравится играть за "Колорадо" и хочется выиграть Кубок Стэнли с этим клубом. У нас хорошая боеспособная команда с талантливыми молодыми ребятами. Думаю, что в будущем "Колорадо" ждет успех. Мне нравятся и город, и болельщики. Не хочется уходить – наоборот, есть желание подписать многолетний контракт".